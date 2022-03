Nächster Medaillen-Doppelpack für Österreichs Team

Markus Salcher hat’s schon wieder getan. Nach Doppel-Gold in Sotschi und Doppel-Bronze in PyeongChang rast der Kärntner in Peking abermals zum Speed-Doppelpack - diesmal in Silber. Nach Platz 2 in der Abfahrt ist auch im Super-G nur ein Rennläufer schneller als der 30-Jährige. Es ist - Überraschung! - aber nicht der Franzose Arthur Bauchet, Salchers ewiger Rivale und heute 1,01 Sekunden langsamer als Österreichs „Sportler des Jahres mit Behinderung“. Gold geht überraschend an den Chinesen Jingyi Liang, der mit Startnummer 1 auf dem von seinem Trainer gesetzten Kurs auf Rang 1 fährt.