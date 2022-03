Fliegerbomben: Salzburgs gefährliche Funde

Wie viele Kriegsrelikte noch in Salzburg herumliegen, lässt sich nicht so einfach sagen. Aber es gibt das sogenannte Bombenkataster. Dadurch kann vermutet werden, wo überall noch Fliegerbomben liegen könnten. Stefan Plainer ist Geschäftsführer des EOD Entminungsdienstes Austria sowie Sachverständiger für Kampfmittelerkundung im Land. Gemeinsam mit seinem Team überprüft Plainer Grundstücke auf Bomben und andere gefährliche Kriegsrelikte. „Hauptsächlich liegen in Salzburg Fliegerbomben“, so Plainer.