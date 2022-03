Ab 17 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen SCR Altach

Souveräner Tabellenführer gegen abgeschlagenen -Letzten - die Ausgangslage vor Salzburgs Heimspiel gegen Altach am Samstag (17 Uhr) könnte klarer nicht sein. „Ohne Zweifel wollen wir in der eigenen Arena gewinnen“, sagte Salzburg-Coach Matthias Jaissle, dessen Truppe am Mittwoch mit einem 0:0 beim LASK aus dem Corona-Cluster tauchte. Es ist zugleich die Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel bei Bayern München am Dienstag. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.