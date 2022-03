Ab 15.30 Uhr LIVE: Bayern München in der Konferenz

Auf den FC Bayern wartet vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Salzburg in der heimischen Bundesliga noch ein echter Schlager. Im Spitzenspiel des Wochenendes will sich Bayer Leverkusen beim Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr) nur zu gerne revanchieren. 1:5 unterlag die derzeit drittplatzierte Werkself im Herbst. Bei den daheim spielenden Münchnern wird Torhüter Manuel Neuer vorerst kein Comeback geben. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.