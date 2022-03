In St. Veit könnte es günstige Wohnungen geben

Die „Krone“ brachte den Fall ans Tageslicht. Im privaten Ärztezentrum wurden bereits drei Wohnungen im Internet für die touristische Nutzung angeboten. Vizebürgermeister Karl Schwaiger (ÖVP) hat diese daraufhin zurückgezogen und beteuert, dass die Vermietung als Ferienwohnung nur ein Überlegung war. Das Ärztezentrum seines Sohnes samt der Wohnungen entsteht derzeit auf günstigen Gründen, die zuvor im Besitz des Landes waren. Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) wollte auf diesen Gründen eigentlich leistbare Miet- und Eigentumswohnungen errichten lassen, was der ÖVP-Bürgermeisters des Ortes aber verhinderte. Erst so konnten das Zentrum und die Einfamilienhäuser entstehen. Wohnungen hätte es sicherlich gebraucht. Immerhin wuchs die Zahl der Bürger im Ort in den vergangenen zehn Jahren um rund 400 an.