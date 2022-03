Sprachförderung: Bei den Kindern drängt die Zeit

VP fordert endlich Ergebnisse

Laut VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal müsste Hörzing nach einem Dreivierteljahr endlich Ergebnisse liefern: „Jeder verlorene Tag beim Spracherwerb ist einer zu viel! In diesem so grundlegenden Bereich darf nichts auf die lange Bank geschoben werden, schließlich geht es hier um die Zukunft der Kleinsten in unserer Stadt! Wir fordern daher die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing auf, die Wirksamkeitsüberprüfung der Sprachförderung in den städtischen Kindergärten als Basis für weitere Schritte so rasch wie möglich vorzulegen.“