Tormaschine: Ihn nimmt Höjlund jetzt ins Visier

Mit vier Treffern in seinen ersten drei Partien für Sturm hat die „dänische Rakete“ Rasmus Höjlund eingeschlagen wie der Blitz - wenn der 19-jährige Transfer-Coup Sonntag in Ried neuerlich einnetzt, werden Erinnerungen an Oliver Bierhoff wach, der 1990 in seiner ersten Salzburg-Saison die Liga kurz und klein geschossen hat: Deutschlands EM-Held von 1996 feierte in der Mozart-Stadt einen unglaublichen Einstand, netzte beim 5:1 gegen St. Pölten viermal ein. In den ersten acht Partien erzielte er zehn Treffer. Am Saisonende hielt er bei 23 Toren (plus vier im Cup). Diese Supersaison führte ihn zur Karriere in Italien.