Auch bei Katastrophe sind Retter nicht ohne Sprit

Bezirkshauptmannschaft übernahm die Finanzierung

Nach einer Woche wurden die Pläne konkret, die Bezirkshauptmannschaft übernahm die Finanzierung. „Im Tank sind Diesel, Benzin und AdBlue für uns auf Vorrat. Sollte ein Katastrophenfall eintreten, wird die gesamte Tankstelle gesperrt, und nur noch Einsatzkräfte und wichtige Helfer dürfen dort tanken. Das entscheidet dann ein Krisenstab“, so Födermayr weiter. Weil im Fall der Fälle die Nerven blank liegen würden, habe man auch ein Konzept für die Sicherheit erarbeitet: „Natürlich würden alle dort tanken wollen, darum müsste auch die Polizei vor Ort sein. Im Katastrophenfall könnten wir außerdem keinen Rund-Um-Service mehr bieten. Auch wir müssen dann abwägen, was wirklich wichtig ist. Darum appelliere ich an die Eigenverantwortung der Menschen“, so der Feuerwehrmann. „Jeder sollte vorsorgen, sich überlegen, was man braucht, um ohne Strom leben zu können.“