Diese Frau war Jack Unterwegers „First Lady“

Astrid Wagner war Mitte 20, Juristin bei der Grazer Mietervereinigung - als sie Jack Unterweger 1992 einen Brief in die U-Haft schickte. „Ich hatte davor viele Berichte über seinen Fall gelesen. Und ich war in der Folge zu der Meinung gekommen, dass er zu Unrecht des Serienmords bezichtigt wurde“, erzählt die - mittlerweile erfolgreiche - Strafverteidigerin über das Motiv für ihr Schreiben; damals, an „Jack“: „In dem ich ihm klarzumachen versuchte, dass es ,draußen‘ Menschen gibt, die an seine Schuldlosigkeit glauben.“ Wie sie selbst.