Ford: Getrennte Sparten für E-Autos und Verbrenner

Ford spaltet sein Elektroauto- und sein Verbrennergeschäft in zwei unabhängige Einheiten auf und will so im Wettbewerb mit Rivalen wie Tesla Boden gut machen. Das Elektrogeschäft solle künftig unter dem Markennamen Ford Model e geführt werden, teilte der US-Autobauer am Mittwoch mit. Es werde auch künftig mit der Einheit Verbrennungsmotoren, die als Ford Blue firmiere, Technologien teilen.