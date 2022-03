„Wir müssen über Neutralität diskutieren!“

NEOS wollen Ende der Neutralität

Der stellvertretende Bundesobmann der NEOS, Nikolaus Scherak, geht einen Schritt weiter. Es brauche nicht nur eine Diskussion darüber, sondern auch die Sicherheit durch eine gemeinsame EU-Armee, was auf „kurz oder lang ein Ende der Neutralität“ bedeute. In der aktuellen Situation sei Neutralität sowieso „fehl am Platz“. Denn: „Wir haben einen Autokraten, der in ein anderes Land einmarschiert. Es gibt nur eine Seite, auf der wir stehen können und das ist die der Ukrainer“, sagt Scherak.