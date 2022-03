Frischer Wind bei Nutzung von Kirchenbauten

Der frische Wind wurde bereits in mehreren Projekten verwirklicht: In der Pfarrkirche Haid bei Ansfelden wurde der Pfarrsaal in den Kirchenraum verlegt. Für die „Jugendkirche“ in der Stadtpfarrkirche Urfahr wurden die Kirchenbänke entfernt, um den Raum je nach Bedarf ausrichten zu können. Auch Klimaschutz ist ein Thema, so nutzt man das Dach des Pfarrhofs in Tragwein für Photovoltaik.