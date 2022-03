„Mir ist überhaupt nicht zum Feiern zumute“

Die Mama sammelte Zeitungsberichte

Erfolge, die über 20 Jahre nach dem Karriereende in Erinnerungen und auf Papier fortleben. „Meine Mama hat immer alle Zeitungsberichte von mir in Schachteln aufgehoben, diese habe ich dann irgendwann sortiert“, zeigt Konsel auf etliche Mappen, die er neben Pokalen und Auszeichnungen wie dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik in seinem Haus in Kritzendorf aufbewahrt. Was ihm diese Ehrungen bedeuten? „Schön anzusehen, der Lohn extrem harter Arbeit, aber es gibt Wichtigeres.“