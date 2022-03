NBA-Legionär Pöltl spürt „Nervosität“ in den USA

Basketball-Star Jakob Pöltl beobachtet angesichts der Kriegswirren in der Ukraine auch bei den Menschen in den USA eine gestiegene Verunsicherung. „Ein bisschen Nervosität ist schon da unter den Leuten, dass das Ganze noch mehr eskalieren könnte“, schilderte Österreichs Legionär in der Profi-Liga NBA am Dienstag.