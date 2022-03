DNA-Test entlastet „Hank“ als Alleintäter

Wiederholter Hausfriedensbruch, Einbruch, Vandalismus und Terrorisierung der Bewohner - all diese Delikte wirft man dem Bären „Hank“ vor. Bewohner Tim Johnson: „Ich lebe seit 40 Jahren in der Stadt und muss jetzt zum ersten Mal in meinem Leben die Tür verriegeln.“ Für Bridget Marchetti Philip kann dem dicken Bären das Fell nicht schnell genug über die Ohren gezogen werden: „Ich habe keine Lust mehr, ständig Angst um das Leben meiner Familie zu haben. Ich habe zwei Kinder!“