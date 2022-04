Mit oder ohne Grünen Pass: So gelingt unser Urlaub

Kroatien

Geimpft, genesen oder getestet gilt auch für einen Trip nach Rovinj oder Porec. Ein digitales Covid-Zertifikat wird bevorzugt - aber auch in Papierform funktioniert’s (Details: www.bmeia.gv.at). Die Reiseregistrierung „Enter Croatia“ wird lediglich empfohlen, damit’s an der Grenze schneller geht. Das Dokument muss dazu an der Pkw-Windschutzscheibe befestigt werden. Auch ohne Ausdruck kann die Registrierung an der Grenze erfolgen. Mit in den Koffer sollte der Mund-Nasen-Schutz: etwa für Öffis und auch für Geschäfte und Taxis.