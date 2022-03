Werden alle Spiele gegen Russen-Teams annulliert?

Schon am Freitag hatten die 18 Euroleague-Klubs entschieden, vorerst keine Spiele mehr der europäischen Königsklasse in Russland stattfinden zu lassen. Ukrainische Teams sind in der Basketball-Euroleague nicht vertreten. In einer Mitteilung hieß es weiter, dass die Euroleague die Marketing-Partnerschaft mit dem russischen Geldinstitut VTB Bank vorerst aussetzt.