Smartphone-Branche im Zeichen der „Ökosysteme“

Apple hat es vorgemacht - jetzt setzen mehr Elektronikkonzerne darauf, Kunden so stark es geht in komplette Produktwelten aus verschiedenen Geräten und Diensten zu locken. So stellte Samsung auf der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona neue Notebooks vor - und legte einen besonderen Fokus auf ihr Zusammenspiel mit hauseigenen Smartphones wie dem aktuellen Flaggschiff-Modell Galaxy S22.