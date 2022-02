Sänger Tiziano Ferro ist zweifacher Vater geworden

„Wir werden uns um unsere Kinder kümmern, sie schützen und ihre Privatsphäre so gut wie möglich bewahren. Es wird an ihnen und nur an ihnen liegen, zu entscheiden, wann - und vor allem ob - sie die Geschichte ihres Lebens erzählen, aber es ist richtig, dass sie es wissen sollten, bevor es der Rest der Welt tut. Dies ist ihr unbestrittenes Recht. Ich danke euch für eure Liebe und euer Verständnis“, schrieb Ferro.