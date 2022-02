Leichenfund in Wien: Stach Frau aus Eifersucht zu?

Im Fall zweier in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag entdeckter Leichen dürfte es sich um Mord und Suizid gehandelt haben. Der Mann (60), dessen Identität geklärt ist, hatte offenbar eine Beziehung mit Gabriele H. (58). Als ein mögliches Tatmotiv kommt Eifersucht infrage.