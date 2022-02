Sportler von Schneemassen 400 Meter mitgerissen

Der Tscheche unternahm am Sonntagvormittag in einer vierköpfigen Gruppe inklusive Bergführer eine Skitour auf den 3277 Meter hohen Linken Fernerkogel. Der Bergführer und die anderen beiden Tourengeher waren bereits am Gipfel, der Tscheche befand sich noch wenige Meter darunter. In diesem Moment brach plötzlich eine Schneewechte ab und riss den 30-Jährigen mit sich. Unterhalb des Gipfels löste sich auch noch ein rund 100 Meter breites Schneebrett.