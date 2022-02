Gestresste Hochzeitstauben leiden unter Brauch

Das Tierparadies Schabenreith versorgt jährlich sehr geschwächte Hochzeitstauben. Tierheimleiterin Doris Hofner-Foltin sagt: „Das Schicksal dieser Tiere ist erschütternd. An einem Tag müssen diese Tauben auf bis zu zehn Hochzeiten ,auftreten‘. Sie werden immer wieder eingefangen, in Schachteln ohne Wasser und Futter zum nächsten ,Auftritt‘ verfrachtet und sind dann natürlich mit ihren Nerven und Kräften am Ende.“