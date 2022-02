Mit Startnummer 50: Spanier sorgt für Begeisterung

So gut war der Ski-Liebhaber aus Vic noch nie! Sein bisher bestes Ergebnis war ein 15. Platz. Diesen hatte er in Val d’Isere und in Madonna di Campiglio im Dezember des Vorjahres erreicht. In Garmisch stieß er nun sogar in die Top-10 vor. Ein Freudentag für den Spanier ...