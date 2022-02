Gritsch eilt im Slalom weiterhin von Sieg zu Sieg!

Der „Schritt zurück“, also der Fokus auf den Europacup, „war definitiv ein Schritt vorwärts“. Am Freitag sei es „ein cooles Rennen bei schwierigen Bedingungen“ gewesen. „Aber es war lässig und ich habe mich nicht rausbringen lassen“. Das beste Weltcup-Resultat von Gritsch in dieser Saison war der 22. Platz im zweiten Riesentorlauf in Courchevel im Dezember gewesen. Meist scheiterte sie in den Technikbewerben, in denen sie zum Einsatz kam, an der Qualifikationsmarke für den zweiten Durchgang.