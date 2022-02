Österreichs Botschaft in Kiew weiterhin geöffnet

Nachdem Tschechien bereits die Botschaft in Kiew geschlossen wurde, wurde am Freitag auch das Konsulat im westukrainischen Lwiw (Lemberg) dichtgemacht. Alle Mitarbeiter der Botschaft in Kiew und des Konsulats in Lwiw seien erfolgreich evakuiert worden und auf dem Weg nach Prag, zitierte Reuters am Freitagabend den tschechischen Außenminister Jan Lipavský.