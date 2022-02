Vom Handy abgelenkt: Alkolenkerin überschlug sich

Die 44-Jährige fuhr am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Inntalautobahn Richtung Westen. Laut Polizei war die Frau offensichtlich durch die Nutzung ihres Handy abgelenkt und geriet so an den rechten Straßenrand. Dort streifte sie den Anpralldämpfer an einer Autobahnabfahrt. Daraufhin geriet ihr Pkw ins Schleudern und überschlug sich, ehe er nach rund 100 Metern am Pannenstreifen liegen blieb.