Weiterer NÖ-Bezirk steht vor Ausreisekontrollen!

Nie war die Zahl der Covid-Neuansteckungen in Niederösterreich höher, noch nie waren aber auch die kurz- und mittelfristigen Aussichten so düster. In einem „Krone“-Artikel warnte Dr. Christoph Hörmann, Intensivbettenkoordinator in Niederösterreich, bereits am Donnerstag vor einer zeitnahen „Verknappung“ auf den heimischen Intensivstationen. „Wenn die Pandemiebremse klemmt, oder gar ausbleibt, erreichen wir dieses Schreckensszenario sogar noch eher früher als später“, sind sich Experten sicher.