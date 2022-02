Mehr Lkw-Verkehr auf Autobahnen als vor Corona

3,07 Millionen Lkw wurden laut Verkehrsclub Österreich, der Daten der Asfinag heranzog, im Vorjahr auf Höhe des Schwarzlsees registriert: Das ist ein Plus von 14,2 Prozent zu 2020 und auch noch von 11,3 Prozent zu 2019. Pikant: Dennoch hat Umweltministerin Leonore Gewessler Planungen für den Bau einer dritten Autobahnspur in diesem Bereich gestoppt, was Anrainer-Bürgermeister und Wirtschaftstreibende auf die Barrikaden steigen lässt.