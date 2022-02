Schützenhöfer steigt beim A9-Ausbau auf die Bremse

Klare Worte findet man auch bei der Wirtschaftskammer: „Die A 9 ist in diesem Bereich schon jetzt massiv überlastet. Außerdem wurden bereits viele Millionen Euro in die Planungen des Ausbaus investiert“, sagte Präsident Josef Herk am Rande eines Termin bezüglich einer anderen „Baustelle“: Im Murtal sehen laut WKO-Umfrage nämlich 89 Prozent der befragten Unternehmer Gewesslers Planungsstopp für die S 37 zwischen der Steiermark und Kärnten negativ. Schützenhöfer hat sich dazu noch nicht geäußert