Zwei Ligaspiele der Graz99ers gestrichen

Die ICE Hockey League hat am Freitag verkündet, dass die beiden nächsten Matches der Graz99ers gestrichen wurden. Betroffen sind die Spiele gegen Znojmo am heutigen Freitag und den KAC am kommenden Sonntag. Grund dafür sind medizinische Vorsichtsmaßnahmen, womit die Coronavirus-Pandemie gemeint ist. Der Grunddurchgang für die 99ers ist somit vorzeitig beendet. Das Pre-Play-off ist ihnen sicher.