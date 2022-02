Lebenszeichen von HC Strache in Schwechat

HC Strache braucht man dank Ibiza & Co. ja wirklich niemandem mehr vorzustellen - politisch war es um den Ex-Vizekanzler zuletzt aber ruhig. Im Wiener Gemeinderat saß seine Fraktion nur bis zu deren erster Wahl, in Graz erreichte die Partei gerade einmal 0,25% der Stimmen. Nun gibt es das Team Strache also auch in Niederösterreich, genauer gesagt in der Braustadt Schwechat.