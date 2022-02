Von Straße abgekommen: in Acker stecken geblieben

In Rabachboden, Gemeinde Guttaring, kam in den frühen Morgenstunden ein weißer Kleintransporter aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab. Laut der Polizei Althofen, die ebenfalls vor Ort war, hat der Lenker dabei einen Leitpflock umgefahren. Das Fahrzeug ist dann noch mehrere Meter in einen danebenliegenden Acker gefahren, wo es dann stecken blieb.