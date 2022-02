Omikron-Subtyp BA.2 ist dominante Variante in NÖ

Der Corona-Alltag wird immer lockerer, die Lage in den Spitälern immer ernster. Und kurzfristig scheint auch keine Besserung in Sicht zu sein. Mit 7824 neuen Fällen wurde am Mittwoch der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn verzeichnet. Verantwortlich für die Zuspitzung ist BA.2 – der mittlerweile dominante Omikron-Subtyp.