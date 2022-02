Neue Daten zeigen: Jeder 5. Fall ist „Omikron neu“

Rasche Verbreitung

Schneller als gedacht breitet sich jetzt aber auch die noch infektiösere Subvariante BA.2 im weiten Land aus. „In den vergangenen beiden Wochen ist der Anteil dieser neuen Variante auf fast 20 Prozent der Fälle angestiegen“, erklärt die zuständige Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Derzeit lasse sich die Ansteckungsentwicklung durch die neue Variante laut Angaben der Behörden zwar noch nicht letztgültig abschätzen. Auch in Niederösterreich könnte es wohl die von Experten erwartete „Welle in der Welle“ geben. Denn dass die neue Subvariante zu noch mehr Ansteckungen führen wird, scheint gewiss. Bis die Omikron-Welle abebbt, wird es also noch dauern. Ob die „kleine Schwester“ aber auch gefährlicher ist, kann derzeit noch niemand sagen.