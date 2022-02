Neue Prognose: So entwickeln sich Corona-Zahlen

Covid-Kranke in Spitälern dürften nicht mehr zunehmen

In den Spitälern hingegen dürfte demnach bei günstigem Verlauf weder auf den Intensiv- noch auf den Normalstationen mit einer Zunahme an Covid-Patienten zu rechnen sein. Am Mittwoch hatten 196 Covid-Patienten im intensivmedizinischen Bereich (ICU) Betreuungsbedarf. Auf den Normalstationen wurden 2202 Covid-Kranke behandelt. Am kommenden Mittwoch (2. März) werden auf den Intensivstationen zwischen 170 und 220 Covid-Patienten erwartet, auf den Normalstationen zwischen 1850 und 2400.