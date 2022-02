Corona-Medikament Evusheld ab März verfügbar

Nun kann laut Minister Mückstein das Medikament Evusheld bereits vor der Zulassung in Österreich zum Einsatz kommen. Das funktioniert durch ein sogenanntes Compassionate Use Program. In anderen Ländern wie den USA wurde bereits eine Notfallzulassung für die Prophylaxe-Arznei erteilt. Im Oktober 2021 startete die europäische Arzneimittelbehörde EMA ein laufendes Überprüfungsverfahren. Sollten sich die Erwartungen und bisherigen Erkenntnisse bestätigen, ist daher bereits in wenigen Monaten mit einer Zulassung zu rechnen.