Wiener Tests kosteten laut Hacker rund 500 Mio. €

Die Kosten für die in Wien durchgeführten Corona-Testprogramme haben bisher rund 500 Millionen Euro betragen: Das hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats erläutert. Er plädierte einmal mehr für eine Fortsetzung der Gratistests, und staunte über die laut seinen Angaben höchst unterschiedlichen Preise der diversen Anbieter.