Ärztekammer klagt Labor: Fatale Folgen für Wien?

Michael Havel, CEO und Co-Gründer der Lifebrain Group ist empört über den Vorwurf: „Die Ärztekammer vertritt die Rechtsansicht, dass unser Labor nur als Ordination oder private Krankenanstalt betrieben werden darf. Was nicht richtig ist.“

Ein Sprecher der Kammer formuliert es so: „Unseres Wissens nach hatte Lifebrain schon zu dem Zeitpunkt, als sie sich an der Ausschreibung der Bundesbeschaffungsbehörde beteiligt hat, keine österreichischen Genehmigungen für die von ihr angebotenen Leistungen, und wir bezweifeln, dass Lifebrain eine Berechtigung hat, in Österreich ärztliche Leistungen zu erbringen.“