Neue Digitaluni kommt nach Linz auf den JKU-Campus

Die neue Technische Universität für Digitalisierung und digitale Transformation wird in der oberösterreichische Landeshauptstadt Linz am Standort der Johannes-Kepler-Universität errichtet. Das ermöglicht eine enge Kooperation mit den ebenso hier ansässigen Universitäten und Hochschulen, mit der Wirtschaft, der Industrie, NGOs und der Kunst. Auch Lehrende sowie Experten aus der Praxis aus diesen Bereichen sollen verstärkt eingebunden werden. Die Universität wird 2023/24 ihren Betrieb aufnehmen, wobei 2024/25 der vollständige Studienbetrieb gestartet wird. Im Vollausbau sollen 5000 Studierende am Campus lernen. Am Freitagnachmittag wurden die Eckpunkte den Medien, darunter der „Krone“, in einer Videokonferenz präsentiert.