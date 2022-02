So verbringen Steirer einen durchschnittlichen Tag

Der durchschnittliche Hundehalter ist jeden Tag 1 Stunde und 20 Minuten mit seinem geliebten Vierbeiner unterwegs, in Tier-Pflege und -Fütterung werden 45 Minuten investiert. Jeder Fünfte arbeitet in seinem Garten oder pflegt seine Pflanzen - 1 Stunde und 18 Minuten am Tag.