Madonna: Ewig jung dank Filter und Skalpell

Nur anhand der Fotos würde der Experte dennoch folgende Eingriffe erkennen, wie er uns erklärt: „Es wurde ein Lifting gemacht. An den Augen wurde nichts verändert, obwohl hier Fat-Pads (Fettpolster) am inneren und oberen Augenwinkel sichtbar sind - die eigentlich weggehören. Die Lippen sind frisch aufgespritzt - das sieht man am Schatten der Lippenoberfläche - für mich sogar sichtbar, wie gestochen wurde. Die Nase ist unverändert, das Hautbild schwer zu beurteilen, wegen der Insta-Filter.“ Filtern also, bis der Arzt kommt ...