Olympia Rückblick: Die internationalen Tops

Sportstätten: Selten war sich der Olympia-Tross so einig. So steril, nicht zuletzt auch wegen der Coronavirus-Pandemie die Spiele auch waren, so toll waren die Sportstätten. Beeindruckt waren die Athleten u.a. von der utopisch anmutenden Schanzen-Anlage in Zhangjiakou, dem gigantischen Eiskanal sowie den perfekten Alpin-Pisten in Yanqing. Auch die Eisqualität der Hallen-Bewerbe in Peking wurde sehr gelobt.