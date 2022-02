Olympia 2022: Die rot-weiß-roten Tops

ÖSV-Snowboarder: Zum dritten Mal in Folge holten die österreichischen Snowboarder Gold, in Zhangjiakou und Peking sogar dreifach. Nach Julia Dujmovits 2014 in Sotschi (Parallel-Slalom) und Anna Gasser 2018 in Pyeongchang (Big Air) krönte zunächst Routinier Benjamin Karl im Parallel-Riesentorlauf seine Karriere. Zwei Tage später fuhr Alessandro Hämmerle zu Gold im Cross. Gasser kürte sich schließlich im Big Air zur Doppel-Olympiasiegerin. Zudem holte Daniel Ulbing im PGS Silber.