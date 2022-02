Frischen Fisch gibt’s auch aus dem Burgenland

Jungwirth ist in der Fischzucht klassischer Quereinsteiger. Davor als Firmenchef und Geschäftsführer tätig, hat er 2017 in Apetlon acht Fischteiche gekauft, in denen Karpfen und Amur wachsen. Eigentlich wollte Jungwirth mit einer Edelkrebszucht starten. Diesem Plan stehen aber Corona und die daraus resultierenden Einbußen im Weg.