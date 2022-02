Es ist an der Zeit für weniger Bescheidenheit

„Frauen sind oft bescheidener, stapeln eher tief“, sagt Christa Schirl-Russegger, die als Arbeitspsychologin und als Jobcoach tätig ist. Männer trauen sich weit mehr zu - anders die Frauen. „Die gehen lieber in die zweite Führungsebene als in die erste“, sagt die Linzerin. Noch immer ist das Thema Kinderbetreuung ein heikler Punkt, warum Karrierepläne auf Eis gelegt werden. „Da braucht’s schon eine exzellente Betreuungsmöglichkeit, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen - normal geht das nebeneinander kaum, sondern nur nacheinander“, so Schirl-Russegger.