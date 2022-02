Alkolhol im Spiel: BMW-Fahrer crasht spektakulär

Am Sonntag war ein 24-Jähriger gegen 22.10 Uhr auf der Gampelüner Straße von Nenzing-Latz kommend in Fahrtrichtung Nenzing unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 6,67 musste der BMW-Lenker, der drei weitere Personen in seinem Auto mitführte, einem entgegenkommenden Pkw ausweichen.