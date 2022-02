Viele Zukunftspläne für die Landeshauptstadt

„Allein in Klagenfurt gibt es 250 Hektar gewidmetes Bauland, das brach liegt, auf das die Stadt aber keinen Zugriff hat. Das muss man sich einmal vorstellen“, sagt Stadträtin Corinna Smrecnik, die in Zusammenarbeit mit Vizebürgermeister Philipp Liesnig an einem Stadtentwicklungskonzept arbeitet, das sich nicht nur für die kommenden zehn, sondern für 30 Jahre eignen soll. „Wir denken nicht nur an die nächste Wahl, sondern an die nächste Generation, und dafür soll sich einiges verbessern“, sagt Liesnig.