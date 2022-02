Die Entlastung ist noch zu gering

Mehr Steuereinnahmen durch die Teuerungen

Diese Forderung ist natürlich an den Bund gerichtet, weil das Land keinen Handhabe bei den Steuern hat. Das Land ringt Eder dennoch ins Spiel: Dieses sollte auf die Ausschüttung der Dividenden der Salzburg AG verzichten und mir dem Geld die Preise niedrig halten. In eine ähnliche Richtung geht Kay-Michael Dankl (KPÖ). Er möchte vor allem wissen, wie viel an den höheren Kosten und den damit verbundenen höheren Steuereinnahmen in die Kassen zurück fließt. Über die Bundesertragsanteile landen die Einnahmen wieder beim Länder. „Haslauer sollte offenlegen, welche Mehreinnahmen die Teuerung der Landesregierung beschert. Auch daran ist sein Entlastungspaket zu messen“, sagt Dankl. Für ihn ist das Paket „zu eng“ - zu wenige profitieren.