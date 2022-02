Haaland weiter verletzt: Rückschlag für Dortmund

„In der Bundesliga sind wir ganz ordentlich dabei, aber wir spielen fast 50 Prozent ohne unseren Toptorjäger“, klagte Dortmund-Trainer Marco Rose nach der 2:4-Pleite am Donnerstag in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. „Wenn dir so ein wichtiger Spieler über die Hälfte der Saison fehlt, macht das was mit einer Mannschaft.“ Nun müssten andere Akteure in die Bresche springen.