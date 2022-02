Schock vor Bullen-Hit: WAC-Kapitän hat Corona!

Unfassbare Serie geht zu Ende

Somit geht eine schier unfassbare Serie zu Ende: Denn Liendl verpasst am Sonntag sein allererstes Bundesliga-Match für die „Wölfe“! Einmal schon hatte er wegen Corona gefehlt – allerdings in der Europa-League 2020 in Zagreb. „So schade! Ich habe nur einen Schnupfen, fühle mich fit. Aber die Jungs packen das. Salzburg ist das Nonplusultra, aber sie spielen nicht gern gegen uns!“